Prințul Charles, o nouă vizită în România Prințul Charles va vizita din nou Romania, unde va avea intalniri cu Klaus Iohannis și cu MS Margareta . Prințul Charles al Marii Britanii va efectua o vizita in Romania, astazi, urmand ca inaltul reprezentant al Coroanei Britanice sa fie primit de președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Ulterior, moștenitorul coroanei britanice va fi primit și de catre Custodele Coroanei, MS Margareta. Primirea de la Palatul Cotroceni este programata la ora 14:45, informeaza Agerpres . Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și Alteța Sa Regala Principele Consort il vor primi la Palatul Elisabeta… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Media din gimnaziu ar putea sa nu mai conteze la admiterea la liceu, dupa ce Legea educației naționale va fi modificata, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu . E un scenariu pe care il susține chiar ministrul Educației , Sorin Cimpeanu, care a declarat, la Digi24 , ca notele și-au pierdut foarte mult…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Brașov a publicat, pe site-ul propriu – isjbrasov.ro, doar planul de școlarizare pentru clasa a IX-a. Potrivit IȘJ Brașov , planul de școlarizare pentru clasa a IX-a liceu, forma de invațamant Zi, prevede puțin peste 3.000 de locuri, in cele 40 de colegii și licee…

- Senatorul PSD Marius Dunca considera ca sprijinirea mediului de afaceri pentru a elimina efectele multiplelor crize pe care le traverseaza țara noastra reprezinta, in continuare, o prioritate. „Este vital sa sprijinim intens mediul de afaceri in contextul dificil pe care il parcurgem. Mai multe fonduri…

- Romanii nu sunt dispusi sa renunte la timpul liber sau la posibilitatea de a lucra remote, chiar si pentru un loc de munca mai bine platit. 77% dintre ei vor sa-si schimbe jobul in urmatoarele 12 luni, potrivit unui studiu, relateaza Agerpres. Majoritatea (72,7%) ar pleca de la actualul loc de munca…

- Pe parcursul lunii aprilie, inspectorii de munca au aplicat in urma controalelor, in domeniul relațiilor de munca și al securitații in munca, amenzi in valoare totala de 315.000 lei. Inspectorii de munca au realizat, in luna aprilie, un numar de 176 controale. Au fost depistate 17 persoane care desfașurau…

- In aceasta dimineața a fost publicat anunțul pentru lucrarile de extindere a Liceului de Arte Plastice H.M. Teutsch. In noul corp se vor amenaja 11 sali de clasa, grupuri sanitare pentru fete si baieti, personal si cancelarie. Conform infirmațiilor din sistemul electronic de achiziții publicem, valoarea…

- Marius Budai vrea ca banii pe care Romania ii va incasa de pe urma gazelor din Marea Neagra sa fie direcționați catre majorarea veniturilor pensionarilor . „De ce sa nu mearga la pilonul 1? De ce sa nu cream sustenabilitate pilonului 1? Nu e un lucru mai bun? Vom dezbate cu argumente și contra-argumente.…

- Pompierii militari au fost alertați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa pe str. Bisericii Romane din municipiul Brașov. „S-au deplasat la fata locului doua autospeciale cu apa si spuma, o autoscara, o autospeciala de descarcerare și un echipaj SMURD”, a anunțat purtatorul…