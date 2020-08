Stiri pe aceeasi tema

- Printul Charles de Wales ii indeamna pe romani sa isi petreaca vacantele in Romania si sa descopere "bogatiile de necrezut" ale acesteia, afirmand, intr-un film realizat recent si prezentat marti la resedinta sa din localitatea covasneana Valea Zalanului, ca tara noastra este "admirabila" si "uimitoare"…

- urnalistul Charlie Ottley, celebru pentru documentarul in cinci serii „Wild Carpathia“, a prezentat Consiliului Local cele patru clipuri de prezentare ale Brașovului, care vor rula timp de trei luni pe BBC World, rețeaua britanica de televiziune cu acoperire mondiala. „Campania noastra anterioara,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca, potrivit unui sondaj al autoritatilor, 80% dintre romani vor sa-si petreaca concediul in Romania si le-a recomandat acestora sa mearga in concediu in tara, afirmand ca „avem atatea locuri frumoase de vazut”, potrivit Agerpres.

- Premierul Ludovic Orban i-a indemnat, vineri, pe romani ca sa-și petreaca, in aceasta vara, concediul in Romania. ”Haideți sa mergem anul asta in locurile unde nu am fost din Romania sa sprijinim...

- Jurnalistul britanic Charlie Ottley promoveaza frumusețile din Țara Hațegului in intreaga lume. Charlie Ottley a ajuns in Romania acum 10 ani, atunci cand a venit ca sa filmeze pentru BBC documentarul Wild Carpathia. Prințul Charles i-a vorbit despre locurile din Romania, iar de atunci jurnalistul…

- Jurnalistul britanic Charlie Ottley, realizatorul celebrei serii de documentare despre Romania „Wild Carpathia“, a prezentat astazi Primariei Brașov cele doua variante ale filmului de promovare a Brașovului pe care le-a realizat in urma parteneriatului incheiat cu municipiul.Vezi și: Ministrul…

- Cunoscutul producator britanic Charlie Ottley a filmat patru documentare și lucreaza la alte trei producții de televiziune prin care vrea sa arate lumii intregi ce tezaur de experiențe și locuri frumoase ascunde Romania.

- Prințul de Wales le-a cerut oamenilor sa ajute fermierii sa strânga recolta din acest an - pe fondul temerilor ca recoltele ar putea fi zadarnicite din cauza lipsei de lucratori, scrie Coventry Telegraph, citat de Rador. Se estimeaza ca doar o treime din forța de munca temporara ce vine în…