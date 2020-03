Printul Charles, diagnosticat cu Coronavirus! Ce se intampla cu Regina?

Stiri pe aceeasi tema

- „Prințul de Wales a fost testat pozitiv pentru coronavirus. El a prezentat simptome ușoare, stare sa de sanatate fiind, in general, buna și a lucrat de acasa in ultimele zile, ca de obicei", se aratata intr-o informare de la Clarence House."Ducesa de Cornwall a fost, de asemenea, testata, dar nu are…

- Mostenitorul coroanei nu este în stare grava si are conform purtatorului de cuvânt: „simptome slabe, dar este în stare buna”. A fost testata și soția sa, ducesa de Cornwall, iar rezultatul a fost negativ. Cei doi se aflau deja în izolare la domiciliu.…

- Prințul Charles al marii Britanii a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus. De asemenea și soția prințului a fost diagnosticata pozitiv, informeaza The Guardian. Prințul Charles are 71 de ani, iar conform primelor date prezinta simptome ușoare de coronavirus. Regina Elisabeta a II-a nu se afla…

- Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, potrivit Digi24. Flutur a fost testat pentru COVID-19 și se afla in izolare. La Suceava este cea mai grava situație din țara, acolo fiind inregistrate și cele mai multe decese provocate de coronavirus.

- Un asistent de la Ambulanța Sector 6 a fost infectat cu COVID-19, punand in alerta intreg sistemul oamenilor care lupta in prima linie. Miercuri, in jurul orei 19, un asistent a aflat ca testul sau de coronavirus a ieșit pozitiv, deși nu dusese niciunul dintre suspecți de la inceputul epidemiei și pana…

- Ministrul de interne al Australiei, Peter Dutton, unul din membrii cei mai importanti ai guvernului, a anuntat vineri ca este internat in spital dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, transmite AFP. In guvern, Dutton raspunde de politica foarte restrictiva a Australiei in materie de imigratie…

- Ministrul Sanatații din Marea Britanie a fost depistat pozitiv la testul pentru coronavirus.Nadine Dorries, ministru al Sanatatii in Marea Britanie, a fost depistata pozitiv cu coronavirus, potrivit Mediafax.Dorries a declarat ca, imediat dupa ce a fost informata de rezultatul pozitiv al testului, a…

- Societatea comerciala ADP Sector 4 si-a suspendat activitatea, iar angajatii au fost trimisi acasa dupa ce un angajat al firmei a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Sotia barbatului, care are biroul in sediul central al ADP sector 4, a intrat in contact cu 120 de angajati. Nora barbatului lucreaza…