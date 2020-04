Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Charles a recunoscut ca așteapta cu nerabdare sa revina în România, dar si sa se întâlneasca din nou cu membri ai comunitatii românesti din Marea Britanie. Mesajul video al Printului Charles a fost înregistrat vineri, la Birkhall, resedinta sa din Scotia,…

- Regimul comunist de la Beijing a mintit in legatura cu numarul mortilor de covid-19, boala provocata de coronavirusul SARS-CoV-2? Unii jurnalisti si experti locali sunt foarte convinsi ca „da”, calculand la circa 42.000 bilantul deceselor din cauza noului tip de coronavirus doar la Wuhan, locul izbucnirii…

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan a postat astazi un mesaj pe Facebook, in care a transmis ca a discutat cu persoanele care se afla in izolare pe raza municipiului. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca se lucreaza, impreuna cu STS, la o aplicatie care sa permita monitorizarea persoanelor aflate The post Persoanele aflate in izolare la domiciliu si in carantina ar putea fi monitorizate electronic appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Primaria Municipiului Blaj pune la dispoziția cetațenilor doua numere de telefon la care persoanele aflate in izolare la domiciliu și persoanele singure, in varsta de peste 65 ani, pot sa semnaleze situația in care se afla, anunța administrația locala. Pentru persoanele aflate in izolare la domiciliu…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca masurile luate pentru combaterea infectarii cu noul coronavirus au avut efect, numarul de cazuri mentinandu-se la 50. "Persoanele care au fost infectate fie erau in carantina, fie erau in izolare la domiciliu ca urmare a intrarii in tara, fie erau in izolare…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Gorj are un program nou de lucru cu publicul. Avand in vedere necesitatea respectarii recomandarilor de conduita in prevenirea raspandirii coronavirusului (COVID 19), AJOFM Gorj a luat o serie de masuri de prevenire. In situatia somerilor indemnizati…

- Persoanele care vin din China continentala sau din una din cele 12 localitati din Italia, intra in carantina timp de 14 zile, in spatii destinate in acest scop,imediat dupa revenirea in Romania.