Stiri pe aceeasi tema

- Desi nu a cunoscut-o personal pe Prințesa Diana, Kate Middleton ii cinstește zilnic memoria, preluand un obicei al acesteia. Ducesa de Cambridge poarta un colier care simbolizeaza o legatura speciala cu Lady Di. In anul 1982, cand s-a nascut primul lor fiu, Prințul Charles i-a daruit…

- Conform tradiției britanice, toți membrii Casei Regale britanice primesc nume și titluri adiționale atunci cand se casatoresc, dar și atunci cand unii dintre ei urca in rang, oferindu-le și celor apropiați titulaturi superioare. La fel se va intampla și cu Kate Middleton, atunci cand Prințul…

- Simona Halep vine cu vesti triste, dupa ce a fost supusa azi unui nou control medical. Tenismena a sustinut o conferinta de presa in care a oferit detalii de ultima ora despre starea ei de sanatate.Citeste si: ULTIMA ORA - Ministrul Muncii, MASURI dupa discutiile cu grefierii: Ce DIRECTIVA…

- Salonul de Pictura „Arte Mici” (eveniment clandestin de forma, pata si culoare) este organizat in acest an, printre altii, de Florin Preda-Dochinoiu, Primaria Municipiului Motru, Casa de Cultura a Municipiului Motru, Community OF WA INC. Australia si Asociatia „Tara noastra, ...

- Printul Harry este ''profund indragostit'' de logodnica sa Meghan Markle, spune cantaretul britanic Elton John, potrivit Press Association. Artistul, prieten apropiat al mamei lui Harry, Diana, printesa de Wales, a dezvaluit ca printul, ''in extaz de fericire'',…

- Cantaretul american Neil Diamond a anuntat luni ca a luat decizia de a renunta la turnee, dupa ce a fost diagnosticat recent cu maladia Parkinson, informeaza DPA si Press Association. Neil Diamond, interpretul piesei "Sweet Caroline", va implini miercuri varsta de 77 de ani. Artistul a…

- Autoritatile australiene au anuntat luni o masura importanta pentru protectia Marii Bariere de Corali, insa asociatiile ecologiste sustin ca aceasta este insuficienta si solicita autoritatilor sa actioneze pentru reducerea poluarii, informeaza AFP. Marea Bariera de Corali, aceasta bijuterie…