- Moștenitorul Coroanei Britanice, Prințul Charles, continua sa viziteze noi locuri din Romania, dupa ce aproape o saptamana a facut un adevarat tur de forța pe traseul București-Valea Zalanului-Viscri-Micloșoara. Astazi a ajuns in Sibiu.

- Printul Charles a vizitat, joi, expozitia „Transylvania Florilegium”, care celebreaza unicitatea si diversitatea patrimoniului natural romanesc, deschisa la Institutul Cultural Roman de la Londra. Printul de Wales a fost primit de Dan Mihalache, ambasadorul Romaniei in Regatul Unit, de Liliana Turoiu,…

- Serghei Skripal, un fost spion rus care a fost otravit cu o substanta neurotoxica în orasul britanic Salisbury, în luna martie, a fost externat din spital, a anuntat vineri serviciul medical al Marii Britanii, relateaza site-ul agentiei Reuters. La 4 martie, Serghei Skripal,…

- Lista invitaților la nunta prințului Harry cu Meghan Markle nu a fost facuta public de Palatul Kensington și nici nu se intampla așa ceva, dar presa internaționala a scris despre numele care vor fi prezente la evenimentul anului, dar și cei care vor lipsi de la ceremonie. Iata, deci, pe cine va puteți…

- Acum ca Ducesa de Cambridge este acasa, cu al treilea bebeluș, iar Meghan Markle e in toiul pregatirilor pentru nunta, Prințul Charles și soția lui, Ducesa de Cornwall, au mers in Franța pentru a reprezenta monarhia britanica. Vizita de stat va dura doua zile, dupa care Prințul Charles și Camilla vor…

- Echipa unui post de televiziune din Rusia a fost data afara din spitalul in care se afla in continuare internat fostul agent dublu Serghei Skripal, in Salisbury (Anglia), dupa ce a incercat sa arunce semne de indoiala asupra acestui caz de otravire comis cu un puternic agent neurotoxic de proveniența…

- Iulia Skripal a iesit joi din tacere, anuntand ca se simte 'din ce in ce mai bine', in prima sa declaratie dupa spitalizarea survenita in ziua de 4 martie, cand a fost otravita, impreuna cu tatal sau Serghei, un fost spion rus, cu un agent neurotoxic la Salisbury, in Marea Britanie, noteaza AFP.…

- Laureata Premiului Nobel pentru Pace Malala Yousafzai si-a vizitat sambata orasul natal din Valea Swat din Pakistan pentru prima data de cand a fost impuscata in cap, in adolescenta, de un atacator taliban, au spus doi oficiali de securitate si un apropiat al familiei, potrivit Reuters. …