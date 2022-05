Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina va lupta pentru controlul asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra "cat va fi necesar", a declarat vineri seful serviciilor de informatii al armatei ucrainene, Kirilo Budanov, informeaza Reuters.

- Armata ucraineana a anuntat duminica ca a lansat atacuri repetate cu rachete asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra.Ministerul Apararii de la Moscova confirma pe data de 25 februarie ca fortele ruse au capturat insula. Potrivit Comandamentului Sud al armatei ucrainene, mai multe sisteme antiaeriene…

- In seara zilei de 13 aprilie, s-a știut ca armata ucraineana a lovit cu succes folosind rachetele Neptun crucișatorul de rachete Moscova , nava amiral a Flotei de la Marea Neagra a Marinei Ruse. Ministerul Apararii al Federației Ruse a anunțat imediat „evacuarea completa” a echipajului. Ulterior a fost…

- Vestea scufundarii crucișatorului „Moscova”, pe care ucrainenii spun ca l-au lovit cu rachete, i-a facut pe locuitorii Kievului sa stea la coada pentru a cumpara un timbru poștal lansat recent cu nava-amiral a flotei ruse la Marea Neagra și polițistul de frontiera care i-a transmis mesajul devenit celebru…

- Din 24 februarie, ofensiva rusa a vizat parțial sudul Ucrainei și teritoriile de la est, de-a lungul Marii Azov. Daca Rusia va prelua aceasta fașie de pamant, ar deveni stapana pe Marea Azov, o victorie majora pentru Moscova. In Ucraina, „razboiul fulger” sperat de Vladimir Putin nu a avut loc. In ultima…

- De asemenea, oficialul anunța ca va interzice toate importurile de țiței rusesc, chiar daca in Canada nu intra cantitați mari de petrol de la Moscova, anunța Fox13Memphis . Over the weekend, President Putin continued his brutal assault on Ukraine – but Ukrainians have held strong. For the latest on…

- Un avion al companiei rusesti Aeroflot, care circula de la Miami la Moscova, a incalcat, duminica, interdictia de a circula in spatiul aerian canadian, anunta BBC. Ministerul Transportului din Canada deschide o investigatie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Politia canadiana a facut, joi seara, primele arestari printre lideri ai miscarii de contestare a restricțiilor sanitare, care blocheaza strazile din Ottawa de aproape trei saptamani, potrivit BBC . Protestul nu mai este “pasnic”, a denunțat premierul Justin Trudea. “Daca vreti sa plecati de bunavoie,…