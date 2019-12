Stiri pe aceeasi tema

- Alteta Sa Regala Printul de Wales a deschis joi, la sediul Institutului Cultural Roman de la Londra, expozitia de fotografie "Apertures of a Revolution. Fotografii din decembrie 1989", alaturi de ambasadorul Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord Dan Mihalache potrivit news.roExpozitia…

- The Romanian Cultural Institute (ICR) in London and the Romanian Embassy in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, is organizing on Thursday, together with Romanian National News Agency AGERPRES, a special event marking 30 years since the Revolution of 1989. The event consists…

- Targul de Craciun din Craiova isi deschide vineri, 22 decembrie, portile atat pe esplanada Teatrului Național Marin Sorescu (Piața William Shakespeare), cat si in Piata Mihai Viteazu. Spiritul celor mai frumoase sarbatori de peste an se va regasi in atelierele lui Moșu’, pe Patinoarul din Piața Mihai…

- Si ma refer de exemplu la formatia Byron, care pe 9 noiembrie isi va lansa la Arenele Romane cel de-al șaptelea album de studio al trupei, „Noua”. Lista oraselor din turneul de promovare cuprinde in afara de Bucuresti: Cluj Napoca, Brasov, Sibiu, Constanta, Galati, Ploiesti, Turnul Severin, Timisoara,…

- Cea de-a treia editie a programului guvernamental Start-Up Nation ar putea fi lansata pana la sfarsitul anului, cu prilejul rectificarii bugetare, a declarat sambata, la Brasov, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, care a participat la o dezbatere organizata de…

- TAROM implinește, joi, 65 de ani de activitate, iar cu aceasta ocazie pasagerii companiei aeriene pot cumpara bilete cu prețuri mult mai mici decat in mod obișnuit. Compania TAROM anunța pe site-ul propriu ca pasagerii pot cumpara bilete dus-intors pentru cursele interne, București, Cluj, Iași și Timișoara,…

