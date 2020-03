Stiri pe aceeasi tema

- Testat pozitiv cu coronavirus, Printul Charles a iesit din autoizolare, dupa sapte zile. Moștenitorul tronului britanic are o stare buna de sanatate, a precizat purtatorul sau de cuvant, citat de presa engelza."Clarence House a confirmat astazi ca, in urma avizului medical, Printul de Wales a iesit…

- Cei trei copii ai prințului William și ai lui Kate au fost filmați in timp ce ii aplauda pe angajații din sistemul de sanatate publica din Marea Britanie, inregistrarea fiind publicata pe contul oficial de Instagram al ducilor de Cambridge. Membrii familiei regale s-au alaturat inițiativei de a aplauda…

- Michelle Obama a postat pe contul ei de instagram un mesaj pentru toți cei aflați in izolare din cauza pandemiei de coronavirus.Fosta prima doamna a Americii indeamna oameniisa ramana in permanența in legatura cu cei dragi și cu comunitatea din care facparte, in perioada grea a carantinei.“Ultimele…

- Prințul Charles, in varsta de 71 de ani, a fost testat pozitiv pentru #coronavirus. Moștenitorul tronului britanic este primul membru al Familiei Regale care a fost infectat cu Covid-19. Prințul de Wales s-a autoizolat in Scoția. „Prințul de Wales a fost testat pozitiv pentru #coronavirus. A avut cateva…

