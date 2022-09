Stiri pe aceeasi tema

- Printul Charles este noul rege si sef de stat al Regatului Unit si a 15 natiuni din Commonwealth dupa moartea mamei sale.Fostul print de Wales a devenit automat noul monarh in momentul in care a murit regina Elisabeta a II a ndash; dar incoronarea lui probabil nu va avea loc timp de multe luni.Charles,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 ani, la castelul Balmoral din Scoția.Știrea a fost anunțata de CNN. „Regina a murit in pace la Balmoral, astazi dupa-amiaza. Regele (Charles) și regina consoarta vor ramane la Balmoral in aceasta seara și se vor…

- Yalda Hakim, o jurnalista BBC cunoscuta pentru reportajele din Afganistan, a postat joi pe Twitter, pentru cei 200.000 de urmaritori ai sai, ca „Regina Elisabeta a II-a a murit la varsta de 96 de ani, asa cum a anuntat Palatul Buckingham”, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi…

- Regina Marii Britanii se afla sub supraveghere medicala: Medicii au devenit ingrijorați pentru starea ei de sanatate Regina Marii Britanii se afla sub supraveghere medicala: Medicii au devenit ingrijorați pentru starea ei de sanatate Regina Elisabeta a II-a se afla sub supraveghere medicala la Balmoral,…

- Medicii Reginei Elisabeta a II-a „sunt ingrijorați” de sanatatea acesteia și au recomandat sa ramana sub supraveghere medicala, conform unei comunicat trimis joi de Palatul Buckingham. „Regina ramane sub supraveghere la Balmoral”, se mai arata in comunicat. O sursa regala a declarat pentru CNN ca membrii…

- Medicii Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii spun ca sunt „ingrijorați pentru sanatatea Majestații Sale”, potrivit unui comunicat transmis de Palatul Buckingham și preluat de presa din Regatul Unit.

- Un anunț venit in urma cu scurt timp de la Palatul Buckingham se raspandește cu repeziciune in presa britanica, dar și pe rețelele de socializare. Sunt vești care au iscat ingrijorare in randul opiniei publice, mai ales ca e vorba de starea de sanatate a Reginei. Regina este sub supraveghere medicala…

- Regina Elisabeta se afla sub supraveghere medicala, in timp ce Prințul Charles se indreapta spre Balmoral. Regina se afla sub supraveghere medicala la Balmoral, dupa ce medicii au devenit ingrijorați pentru sanatatea ei, a precizat Palatul Buckingham, relateaza The Independent. Un purtator de cuvant…