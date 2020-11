Prințul Carl Philip și prinșesa Sofia, diagnosticați cu COVID-19 Prințul Carl Philip și soția lui, prințesa Sofia, au fost confirmați cu COVID-19 . Citește gratuit ediția de decembrie a revistei Unica. O gasești AICI Cei doi prezinta simptome usoare de gripa și au intrat in carantina, iar copii acestora sunt in autoizolare. Urmeaza sa fie testați pentru COVID-19 și regele Carl Gustaf, care are 74 de ani, regina Silvia, precum și prințesa moștenitoare Victoria și soțul ei. Acum cateva zile, prințul Carl Philip, in varsta de 41 de ani, era menționat intr-un top al celor mai sexy membri ai familiilor regale, un clasament intocmit de cititorii revistei „People”… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

