Prințul Andrew ar putea fi salvat de acuzațiile care i se aduc in scandalul sexual in care a fost implicat. „Colacul” sau ar putea fi chiar fosta lui soție, Sarah Ferguson ar fi dispusa sa ii mai dea o șansa fiului Reginei, mai ales ca unii apropiați spun ca ar mai exista iubire intre ei, chiar daca s-au separat in 1996.