Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Andrew, cel de-al doilea fiu al Reginei Elisabeta, i-a adus duminica un omagiu mamei sale, spunand ca va prețui pentru totdeauna dragostea, compasiunea, grija și increderea ei, scrie Reuters.

- Prințul Andrew, cel de-al doilea fiu al Reginei Elisabeta, i-a adus duminica un omagiu mamei sale, spunand ca va prețui pentru totdeauna dragostea, compasiunea, grija și increderea ei. Prințul Andrew s-a adresat in declarația sa folosind apelativele: „Mami, Mama, Majestate”, reflectand cele trei…

- In noiembrie 2019, Printul Andrew al Marii Britanii, unul dintre fiii reginei Elisabeta a II-a, a anuntat ca renunta la atributiile regale, dupa ce presa a scris despre prietenia acestuia cu pedofilul condamnat Jeffrey Epstein.

- Prințul Andrew nu a purtat uniforma la priveghiul mamei lui, Regina Elisabeta a II-a, chiar daca toți frații lui s-au conformat regulilor. Fiul suveranei s-a prezentat la slujba de rugaciune imbracat intr-un costum simplu.

- Intr-o declaratie, Harry, care a renuntat la indatoririle regale impreuna cu sotia sa Meghan in 2020, si-a aratat admiratia pentru felul in care regina si-a exercitat atributiile de sef de stat si de monarh, si a vorbit, de asemenea, in mod emotionant despre rolul acesteia de bunica, potrivit Agerpres.…

- FOTO VIDEO| Regele Charles al III-lea și dragostea pentru Romania. A vizitat biserica din județul Alba ridicata de stra-strabunicii mamei sale Regele Charles al III-lea și dragostea pentru Romania. A vizitat biserica din județul Alba ridicata de stra-strabunicii mamei sale La data de 3 iunie 2017, Regele…

- Actorul Daniel Craig, faimos pentru interpretarea rolului spionului britanic James Bond, a adus un omagiu Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii dupa moartea acesteia. Actorul spune ca suverana a lasat țarii „o moștenire care nu poate fi comparata cu nimic”.

- Jurgen Klopp (55 de ani), antrenorul lui Liverpool, a transmis un mesaj emoționant dupa ce Sadio Mane a plecat la Bayern Munchen. Senegalezul a fost prezentat oficial de campioana Germaniei, care l-a transferat in schimbul a 32 de milioane de euro, plus alte 9 drept bonusuri, de la Liverpool. ...