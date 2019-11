Printul Andrew, exclus din Casa Regala din cauza scandalului sexual cu minore Un nou scandal loveste Familia Regala a Marii Britanii. Cel care a cauzat acest scandal este nimeni altul decat Printul Andrew, candva al doilea in succesiune la tron, dupa Printul Charles. Acesta a fost insa retrogradat pe pozitia a opta. Printul Andrew este implicat in scandalul Jeffrey Epstein, miliardar american acuzat de abuz sexual si trafic de minore. Acesta si-a pus capat zilelor in aceasta vara, in timp ce era in inchisoare. Ducele de York este acuzat ca a participat la orgiile sexuale cu minore organizate de…