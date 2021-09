Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Emerich Ienei, sportiva Ileana Gyulai, a murit la varsta de 75 de ani. Ea a fost campioana la scrima, participand la patru ediții ale Jocurilor Olimpice. Tragedie in fotbalul romanesc Soția lui Emerich Ienei, fostul antrenor de la Steaua, s-a stins din viața. Fosta campioana de scrima i-a…

- Celebrul cuplu format din prințul Albert de Moncao și Charlene pare ca a ajuns la capat de drum, dupa ce in viața acestuia ar fi aparut mai muți copii rezultați din relații pasagere. Fosta inotatoare de orgine esud-africana ar fi trecut peste aceste fapte, dar de aceasta data, lucrurile nu mai par atat…

- Este un lucru obișnuit ca la un moment dat sa se discute despre cuplurile regale. Insa cuplul format de Albert și Charlene de Monaco a trezit mereu interesul. Fie din cauza vieții sale tulburi – cu pana la trei copii ilegitimi confirmați – fie din cauza atitudinii ei, adevarul este ca povestea lor de…

- Divorțul anului? Charlene și Prințul Albert, aproape de desparțire! O publicație din Germania spune ca Prințul Albert de Monaco și soția lui, Charlene, iși pregatesc in secret divorțul. Aceasta din urma se afla deja de mai bine de jumatate de an in Africa de Sud. Țara in care de altfel a trait pana…

- Nicolae Botgros e unul dintre cei mai cunoscuți compozitori și dirijori ai Republicii Moldova. De curand, acesta a intrat in atenția tuturor cu detalii din viața personala. A facut un copil cu amanta, dar a ramas cu soția, nu a divorțat. Artistul se ingrijește de fetița lui de trei ani, a și recunoscut-o.…

- Raluca Pastrama (30 de ani) și Pepe (41 de ani) au divorțat in februarie 2021. Fosta pereche are impreuna doua fiice, Maria (8 ani) și Rosa Alexandra (6 ani). Recent, tanara s-a afișat pentru prima oara alaturi de noul iubit. La trei luni de la divorț, Pepe confirma ca formeaza un cuplu cu o tanara…

- Veste bomba pentru fanii Chefi la cuțite, dupa ce Narcisa Birjaru a caștigat sezonul 9. Fosta concurenta a lui Catalin Scarlatescu iși dorește un copil cu soțul sau, iar barbatul a confirmat vestea. In cadrul unui interviu acordat recent, Alex Turcitu a spus el și Narcisa vor sa se mute la casa noua…

- Luana Mitran și Cabral au divorțat in urma cu 15 ani, iar de atunci, aceasta s-a retras din viața publica. Cei doi au impreuna o fata in varsta de 18 ani, pe Inoke. Luana are 54 de ani și se menține intr-o forma de invidiat. Dovada sta in imaginile publicate de aceasta pe contul de socializare. Luana…