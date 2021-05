Prințul susține ca nu l-a ucis pe ursul Arthur și are și probe in acest sens.Vineri, prințul s-a exprimat pentru prima data: „Dupa ce un urs a patruns adesea in așezari, a fost clasificat ca periculos de catre autoritațile romane responsabile și eliberat pentru tragere. Am dobandit legal și am exercitat autorizația de vanatoare de la autoritațile responsabile”, a spus prințul Liechtenstein in presa austriaca.Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca va impune prin ordin ca impușcarea animalelor sa fie facuta doar de membrii asociațiilor de vanatoare. De asemenea, valabilitatea derogarilor…