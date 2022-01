Printre primii în Europa la consumul de alcool, dar pe ultimul loc consumul de fructe şi legume Romanii sunt cei mai neinteresați de consumul de fructe și legume dintre europeni. Doar 2% din populatia tarii noastre avand grija sa includa in dieta zilnica cele cinci portii de fructe si legume recomandate de nutritionisti, arata datele Eurostat pentru anul 2019. In randul statelor membre UE, cel mai ridicat consum de cinci sau mai […] The post Printre primii in Europa la consumul de alcool, dar pe ultimul loc consumul de fructe si legume first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

