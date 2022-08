Stiri pe aceeasi tema

- La ultima ședința a Comisiei de circulație a municipiului Bacau au fost avizat favorabil urmatoarele propuneri: – Montarea de limitatoare de viteza pe strada Lucrețiu Patrașcanu; – Amenajarea mai multor refugii pietonale; – Montarea de limitatoare de viteza pe strada Aviatori, paralel cu blocul 35,…

- investiția s-a ridicat la aproape 18milioane de lei, fara TVA, și a extins capacitatea de depozitare cu 40% Grup Șerban Holding (GȘH), companie cu sediul central in Filipești (comuna Bogdanești), a incheiat un contract de achiziție a patru baze de depozitare a cerealelor, situate in Sascut, Racaciuni,…

- La data de 02 iulie a.c., in jurul orei 19:30, pe DN2-E85, pe raza localitatii Racaciuni, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier a oprit in trafic un autoturism condus de un barbat de 45 ani, din Bacau, iar in urma verificarilor s-a stabilit faptul ca numerele de inmatriculare erau expirate din data…

- Imagini de la intervențiile drumarilor bacauani pentru degajarea DN2 in zona Racaciuni, urmare a precipitațiilor din cursul nopții. Conform DRDP Iași, este in vigoare o avertizare cod galben de ploi, astfel ca se impune a se circula cu prudența in zonele afectate. Articolul S-a intervenit pentru degajarea…

- Mai multe semne de circulație de pe drumurile din comuna Racaciuni au fost vandalizate. Descoperirea s-a produs sambata dimineața, in satul Ciucani. Primarul Lucian Cheța spune ca aceia care au distrus semnele nu ar fi la prima abatere. „Vrem sa fim o comuna moderna, dar cu astfel de indivizi nu o sa…

- Cele mai mari pasari din Romania au revenit pe lacurile din Bacau. Este vorba de pelicanul creț (Pelecanus crispus), pasare acvatica cu o anvergura a aripilor de peste 3 metri. „Observația a fost realizata de dr.Carmen Gache , profesor la Universitatea „A.I. Cuza” din Iași, fiind recenzate 15 exemplare…

- Viceprimarul Liviu Miroșeanu a solicitat Comisiei de Circulație inființarea de sensuri giratorii și in intersecțiile mici. Masura poate fi implementata rapid, cu costuri reduse, iar efectul imediat este fluidizarea traficului, cu consecințe benefice pentru conducatorii auto. „Primele intersecții pentru…

- Reguli noi apar in sesiunile din acest an ale programelor Rabla pentru automobile. Astfel, cei interesați pot da la casat și doua mașini uzate. In schimb, daca-și cumpara mașini clasice, mai puțin poluante, pot primi pana la 3.300 de euro, sprijin de la stat, sau 12.000 de euro, pentru mașinile electrice…