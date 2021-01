Stiri pe aceeasi tema

- Dani Prințul Banatului demonstreaza inca o data ca este cel mai devotat barbat de casa. Manelistul a lasat microfonul deoparte și ziua in amiaza mare a fost surprins de paparazzii SpyNews.ro, inarmat cu mulți saci de gunoi.

- Sambata, 26 decembrie, polițiștii Secției 7 Suciu de Sus au fost sesizați despre faptul ca un autoturism a disparut din locul in care a fost lasat parcat cu o seara inainte. Reclamantul le-a relatat polițiștilor ca vineri seara a lasat autoturismul parcat in fața unui imobil din localitatea Lapuș,…

- Un tanar angajat al unei spalatorii auto din Chișinau risca sa stea dupa gratii dupa ce ar fi furat o mașina. Potrivit victimei, acesta i-ar fi lasat cheile, insa faptașul a urcat la volanul mașinii și a plecat. Mai mult, tanarul suspect a avariat mașina pe strada Ion Creanga, iar ulterior a fugit de…

- "La data de 15 noiembrie, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Iasi au oprit pentru control, pe raza comunei Siretel, un autoturism condus de o tanara de 28 de ani, din comuna Siretel. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca tanara nu detine permis de conducere pentru nicio categorie…

- Fortele pentru Operatii Speciale (FOS) vor fi dotate cu aproximativ 130 de blindate Oshkosh JLTV in valoare de 227 milioane lei. Ministerul Apararii Nationale va atribui contractul in regim de urgenta direct Guvernului SUA. Contractul, de tip „Guvern la Guvern”, nu va contine offset. Oshkosh JLTV vor…

- Accidentul s-a produs intr-o intersecție unde o mașina a poliției a intrat in coliziune cu un alt autoturism care circula regulamentar. Mașina poliției circula doar cu semnalul luminos in funcțiune. In urma primelor cercetari s-a constatat ca a fost vina polițistului, care nu s-a asigurat…

- De cand a castigat alegerile locale din 2020 si a devenit noul primar al Capitalei, este mereu in atentia presei. Abia acum s-a aflat ce masina conduce Nicușor Dan, iar pretul ei este unul extrem de mic. Ce masina conduce Nicușor Dan Locuieste intr-un apartament inchiriat din zona Gorjului, Militari,…

- Un adolescent de 14 ani a produs un accident de circulatie dupa care a fugit de la fata locului. Politistii l-au gasit la spital, cu o alcoolemie peste limita de 0.40 mg/l alcool pur in aerul expirat.