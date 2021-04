Stiri pe aceeasi tema

- Printii William si Harry nu vor merge unul langa altul la inmormantarea bunicului lor, prințul Philip. Inmormantarea are loc sambata și va fi transmisa de BBC. Relația dintre prințul Harry și Casa Regala a Marii Britanii este destul de tensionata. Harry și fratele sau, prințul William, vor merge separat…

- Cum se va derula inmormantarea Prințului Philip Inmormantarea Prințului Philip va avea loc sambata, 17 aprilie, la Castelul Windsor. Va fi o ceremonie restransa la care vor participa doar 30 de persoane. Sicriul Ducelui de Edinburgh va fi dus la Capela Saint George pe un Land Rover special adaptat,…

- Confruntați cu dificultati in relatia lor din ultimele luni, printii William si Harry vor merge separat in timpul procesiunii funerare organizate sambata pentru printul Philip, bunicul lor, relateaza Agerpres , care citeaza DPA. Cei doi frați vor merge in spatele sicriului bunicului lor in timpul procesiunii…

- Prințul Harry a sosit la Londra duminica, 11 aprilie, pentru a participa la inmormantarea bunicului sau. Prințul Philip s-a stins din viața in 9 aprilie, la 99 de ani, iar funeraliile vor avea loc sambata, 17 aprilie.

- Printul Harry i-a adus un omagiu bunicului sau pe linie paterna, printul Philip, decedat vineri la varsta de 99 de ani, despre care a spus ca a fost "un om al datoriei, de onoare si cu un pronuntat simt al umorului", informeaza AFP si DPA. Intr-un comunicat, ducele de Sussex, care, potrivit…

- Prințul Harry a adus un omagiu bunicului sau, prințul Philip, care a murit vineri la varsta de 99 de ani. Pe site-ul organizației Archewell, care aparține lui Harry și soției sale, Meghan Markle, a fost publicat un mesaj in memoria ducelui de Edinburgh. Pana acum, Harry și soția sa nu au vorbit direct…

- Regina Elisabeta a II-a, in varsta de 94 de ani, „refuza sa semneze raspunsul Palatului Buckhingham la interviul Oprah” și cere mai mult timp, in ciuda discuțiilor de urgența desfașurate cu fiul sau, Prințul Charles, și cu Prințul William dupa ce Harry și Meghan au 'aruncat in aer familia', prin…

- Mulți nu ințeleg care sunt exact demersurile la Casa Regala a Marii Britanii. Kate Middleton va putea deveni regina dupa ce soțului sau ii va veni randul la tron, dar Prințul Philip nu a trecut mai departe de statutul sau de duce. Cum este posibil acest lucru? Casa Regala a Marii Britanii. Prințul Philip…