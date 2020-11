Prinții Suediei, diagnosticați cu coronavirus Coronavirusul a ajuns și in familia regala a Suediei. Prințul Carl Phillip al Suediei și Prințesa Sofia au fost depistați pozitiv. Serviciul de presa al Casei Regale din Suedia transmite ca starea de sanatate a prințului și a prințesei este stabila, cuplul princiar simțindu-se bine. Prințul Carl Phillip al Suediei și soția acestuia, Prințesa Sofia au intrat in carantina. Cei doi fii ai cuplului regal sunt in autoizolare. Urmeaza sa fie testați și regele Carl Gustaf, in varsta de 74 de ani, regina Silvia și prințesa moștenitoare Victoria și soțul acesteia. Inca nu s-a stabilit cu exactitate in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

