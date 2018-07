Stiri pe aceeasi tema

- Printii Charles si William "nu erau dispusi" sa-l intalneasca pe presedintele american Donald Trump in timpul vizitei acestuia in Marea Britanie, a relatat duminica The Sunday Times, citat de EFE.Potrivit surselor ziarului britanic, printul Charles, succesorul Reginei Elisabeta a II-a la tronul…

- In acest comentariu care ar putea provoca neliniste in randul membrilor familiei regale britanice, Thomas Markle pare sa o critice pe regina Elisabeta a II-a pentru intentia de a se intalni cu Donald Trump pe 13 iulie in timpul vizitei pe care presedintele american o va efectua in Marea Britanie.…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu prilejul vizitei de o zi pe care o va intreprinde luna viitoare in aceasta tara, a declarat miercuri ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, la postul Sky News, informeaza Reuters si dpa, preia Agerpres.Trump…

- Franta, Germania, Italia si Marea Britanie, cele patru tari europene prezente în G7, au cazut de acord vineri sa refuze reintegrarea Rusiei în aceasta structura, ceruta cu câteva ore mai devreme de presedintele american, Donald Trump,

- Premierul britanic Theresa May ii va propune presedintelui american Donald Trump sa se intalneasca la o resedinta de protocol din afara Londrei pentru a evita eventualele proteste ce ar putea avea loc in timpul vizitei sale in Marea Britanie, programata in luna iulie, relateaza cotidianul The Sun.

- Prima reacție a Iranului, dupa ce Donald Trump a anunțat ca se retrage din Acordul nuclear. Presedintele Iranului spune ca tara sa va ramane in acordul nuclear, in ciuda deciziei anunțate marți seara de președintele american. Președintele Iranului, Hassan Rohani, a reacționat la scurt timp dupa ce Donald…