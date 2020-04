Stiri pe aceeasi tema

- Printesa Sofia a Suediei a inceput sa lucreze de vineri, 17 aprilie, in spital pentru a ajuta la lupta impotriva coronavirusului, dupa ce a urmat un curs medical de trei zile, scrie dailymail.co.uk.

- Numarul mare de cadre medicale infectate cu noul coronavirus creste zilnic in Romania, iar lipsa personalului medical din spitale este din ce in ce mai evidenta. Motiv pentru care s-au facut angajari in mai multe unitati medicale. Printre cei angajati se numara si Andreea Rosu, o farmacista din judetul…

- Medicii de la unul dintre cele mai apreciate spitale din lume, Johns Hopkins, au lucrat intens in ultima perioada pentru a dezvolta o terapie pentru a trata #COVID-19 folosind plasma din sangele pacienților vindecați. Daca studiile inițiale promițatoare efectuate in China sunt confirmate de studiile…

- ENGIE Romania vine in sprijinul cadrelor medicale din prima linie și a pacienților afectați de virusul SARS-COV-2 cu o contribuție financiara in valoare de 250.000 de euro, care va fi direcționata catre mai multe organizații: Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania, Daruiește Viața și HOSPICE…

- "Noi, personalul medical demis de la Institutul de Psihiatrie Socola Iasi, aducem la cunostinta tuturor unitatilor sanitare din judetul Iasi ca suntem la dispozitia acestor structuri medicale. Suntem pregatiti sa fim in prima linie COVID-19 si suntem pregatiti sa fim alaturi de cei ce au nevoie de noi…

- Lista cu spitalele care se ocupa de pacienții depistați pozitiv la coronavirus a fost publicata în Monitorul Oficial. Pe lista se afla 52 de unitați medicale, care vor pune la dispoziție aproximativ 8.000 de paturi pentru cei afectați de virsusul COVID-19. De precizat ca spitalele trebuie…