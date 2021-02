Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Compartimentului de Explorari Funcționale, cu susținerea dr. Lucian EVA, medic primar neurochirug, manager Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași a fost achiziționat un sistem ultra performant de monitorizare Video EEG (128 canale, unitați ultra performante de stocare, camere…

- In noaptea de Revelion mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale de urgenta. Acestea au fost implicate in accidente rutiere care s-au soldat cu ranirea soferilor si a pasagerilor. O femeie gravida in 14 saptamani a fost implicata intr-un accident rutier si a fost transportata de urgenta…

- Pacientul a ajuns in stare foarte grava la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, in urma unui accident rutier. Intervenția a durat patru ore și l-a salvat pe tanarul de 25 de ani. Totul a fost posibil mulțumita echipei medicale de la Spitalului Clinic de Urgenta „Prof. Dr. N. Oblu” din Iasi care l-au…

- O echipa mixta a SMURD a transportat de urgența la Iași un copil din localitatea Popești. Din declarațiile rudelor, micuțul se juca cu benzina cand a fost cuprins de o flacara. In urma accidentului, minorul a suferit arsuri de gradul II pe 60% din suprafața corpului. Medicii l-au intubat și transportat…

- Un copil de șase saptamani a fost transferat de urgența de la Spitalul din Suceava la Spitalul de Pediatrie Sf. Maria. Acesta a fost diagnosticat cu COVID-19 și avea o insuficiența respiratorie acuta motiv pentru care medicii au decis ca pacientul sa fie adus la Iași. Deocamdata, medicii spun ca starea…

- Actrița Draga Olteanu Matei a fost adusa in acesta seara la Iași prin transfer pe fondul unei hemoragii digestive importante. Pacienta a fost internata la Spitalul Clinic „Sf. Spiridon” unde a primit ingrijiri medicale de urgența. Medicii spun ca starea ei de sanatate este una stabila și ca este internata…

- Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul ”Sf. Spiridon” din Iași a primit primele teste antigen care ofera rezultatele in maximum 15 minute pacienților suspecți a fi infectați cu noul coronavirus. Purtatorul de cuvant de la SMURD Iași, Diana Cimpoeșu a precizat ca și Spitalul de Copii ”Sf. Maria”…

- Dr. Marius Dabija, medic primar neurochirurg, Director Medical la Spitalul Clinic de Urgente „Nicolae Oblu", Iasi: „Hernia de disc apare adesea pe masura inaintarii in varsta, cand discurile intervertebrale isi pierd o parte din continutul de apa. Acest lucru le scade flexibilitatea, expunandu-le unui…