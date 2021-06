Stiri pe aceeasi tema

- Prințesa de Orania susține ca nu se simte confortabil sa primeasca suma din moment ce nu a facut nimic in schimb pentru acești bani, "in timp ce alți studenți au dificultați mult mai mari, in special in aceasta perioada a coronavirusului”.Amalia intenționeaza sa returneze partea de venit a alocației…

- Un sondaj publicat joi arata ca 50% dintre europeni nu sunt mulțumiți de masurile luate de UE pentru combaterea pandemiei de coronavirus, in timp ce 48% sunt mulțumiți, informeaza Politico . Cei mai nemulțumiți sunt germanii (60%), ei fiind urmați de francezi (60%) și greci (58%). In schimb, danezii…

- Numarul pasagerilor transportati cu trenul a scazut in ultimele patru luni din 2020 in toate statele din Uniunea Europeana pentru care sunt disponibile date, in pofida unei usoare redresari in trimestrul trei, dar cel mai redus impact asupra transportului feroviar de pasageri a fost in Bulgaria, Estonia…

- Clientii comerciali sau cei din sectorul public din Uniunea Europeana (UE) ai Microsoft vor putea sa proceseze si sa-si stocheze toate datele doar pe teritoriul comunitar, arata un comunicat al companiei. „Cu alte cuvinte, aceste date nu vor mai fi transferate in afara UE, iar acest angajament se va…

- Doi soți din Olanda au devenit primii europeni care vor locui intr-o casa construita complet cu o imprimanta 3D, potrivit Digi24. Elize Lutz, in varsta de 70 de ani, și Harrie Dekkers, in varsta de 67 de ani, pensionari din Amsterdam, au primit joi cheia digitala - o aplicație care le permite…

- Țarile UE care au inceput deja sa introduca pașapoarte proprii de vaccinare impotriva COVID se vor confrunta cu o mulțime de sisteme diferite, daca Bruxelles-ul nu reușește sa impuna certificatul verde digital, valabil la nivelul intregului bloc comunitar, scrie The Guardian. „Riscam sa avem o varietate…

- Suedia a inregistrat, in ultima saptamana, cele mai multe cazuri noi de Covid-19 pe cap de locuitor din Europa si numarul pacientilor internati la terapie intensiva este cel mai mare inregistrat de tara de la inceputul pandemiei, relateaza The Guardian . Țara scandinava, care a ales sa nu impuna carantina,…