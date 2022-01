Prințesa Lia și-a chemat din nou soțul fugar in fața instanței, de data aceasta pentru a cere justiției sa-i retraga Prințului Paul o parte din drepturile parintești. Femeia isi dorește ca in deciziile privitoare la fiul sau sa nu mai fie necesar acordul barbatului. Magistrații vor lua o hotarare in acest sens peste cateva zile, […] The post Prințesa Lia i-a dat din nou intalnire la tribunal Prințului Paul. Ce pretenții are de data aceasta first appeared on Ziarul National .