Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Germaniei s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal feminin, editia 2022, dupa ce a reusit sa invinga cu scorul de 2-0 puternica echipa a Spaniei, intr-o partida din Grupa B a competitiei, disputata marti la Brentford (Anglia), potrivit Agerpres.Nemtoaicele…

- Toate rochiile purtate de Carmen Iohannis la Summit-ul de la Madrid Summit-ul NATO de la Madrid s-a incheiat, insa presa inca vorbește despre ținutele afișate la evenimentele oficiale de Primele Doamne. Printre acestea se numara și Carmen Iohannis, soția Președintelui Klaus Iohannis. Zilele trecute,…

- Cum s-au afișat Carmen și Klaus Iohannis la dineul oferit de Regele Spaniei Zilele acestea, Summit-ul NATO se desfașoara la Madrid. Președintele Klaus Iohannis și soția sa au fost invitați la o recepție organizata la Palatul Regal. Gazde au fost chiar Regina Letizia și de Regele Felipe ai Spaniei. Și…

- Regina Letizia a Spaniei afișeaza mereu eleganta la fiecare ieșire publica. Regina are o silueta zvelta și arata mult mai tanara decat varsta pe care o are: cei 49 de ani. Care este secretul ei? Are o dieta pe care o ține cu strictețe, face sport și evita anumite alimente și bauturi. Iata cum se […]…

- Prim-miniștrii Spaniei și Danemarcei au sosit joi la Kiev pentru a se intalni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Pedro Sanchez s-a aratat oripilat de ceea ce a vazut la Borodyanka. Dupa ce au ajuns in capitala ucraineana, premierul spaniol Pedro Sanchez și premierul danez Mette Frederiksen…

- Razboi in Ucraina, ziua 57. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, miercuri, ca nu a vazut sau auzit nimic in legatura cu documentul pe care Kremlinul a precizat ca l-a inmanat Ucrainei referitor la negocierile de pace dintre cele doua ta

- UPDATE 2 Prim-miniștrii Spaniei și Danemarcei au sosit joi la Kiev pentru a se intalni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, anunța CNN. Dupa ce au ajuns in capitala ucraineana, premierul spaniol Pedro Sanchez și premierul danez Mette Frederiksen au aparut impreuna intr-un scurt videoclip postat…

- Anamaria Prodan e o mama mandra de copiii ei, iar recent ea s-a bucurat extrem de tare atunci cand fiul sau a fost selectat pentru Naționala. Vedeta e foarte fericita și a oferit un interviu la dublu impreuna cu Bebeto.