- Printesa Latifa, fiica ”ostatica” a seicului Dubaiului, a facut apel la politia din Marea Britanie sa investigheze din nou rapirea surorii sale, care a fost rapita pe o strada din Cambridge, in urma cu mai bine de 20 de ani. Intr-o scrisoare transmisa BBC, Latifa spune autoritaților britanice ca acest…

- O patrula a Poliției a descoperit un cadavru intr-un șant de pe marginea drumului. Corpul neinsufletit a fost identificat ca fiind al unui roman de 50 de ani, dat disparut de familie. Oamenii legii au observat cadavrul pe un drum din mediul rural, situat in via Arturo Pompeati Luchini. Corpul zacea…

- Prințesa Latifa, 35 de ani, a fugit in 2018 din Emiratele Arabe Unite cu o barca și intenționa sa ceara azil in Statele Unite. De atunci, nu se mai știe nimic oficial despre situația ei. In mai multe inregistrari trimise catre apropiații ei și intrate in posesia postului BBC , femeia susține ca a fost…

- Familia unui pacient mort de COVID-19 nu a reușit sa ridice cadavrul acestuia de la Spitalul Floreasca din Capitala, unde a fost anunțata ca trupul neinsuflețit nu a fost gasit. Conform reprezentanților spitalului, cel mai probabil cadavrul a fost ridicat de o alta familie, iar Poliția va face o ancheta,…

- Cinci minori, patru baieți și o fata cu vârstele de 13 și 14 ani, au fost arestați de poliția britanica fiind suspectați ca au planificat sa comita un omor dupa ce un baiat în vârsta de 13 ani a fost înjunghiat mortal în orașul Reading, relateaza BBC.Polițiștii…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi, sub coordonarea prim procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Saveni, efectueaza, marti, 28 de perchezitii domiciliare pe raza judetului Botosani la locuintele unor persoane suspectate…

- Mai multe tablouri disparute au devenit marul discordiei intre fostul si actualul primar al orasului Tasnad. Disparitia lor a fost sesizata chiar de catre artistii care le-au realizat. Ulterior, fostul edil a inapoiat 9 tablouri, dar actualul banuieste ca au disparut mai multe.