Prințesa Lalla Meryem a Marocului este un fashion icon. Iată ce ținute îmbracă Nu este tocmai un personaj cunoscut in lumea intreaga, insa a capatat, recent, un capital de imagine grație alegerilor ei stilistice. Vorbim despre Prințesa Lalla Meryem a Marocului, sora actualului Rege al Marocului și, totodata, cea mai mare fiica a regretatului rege Hassan al II-lea al Marocului. Prințesa Lalla Meryem a Marocului (55) Prințesa Lalla Meryem (55) are atribuții regale, asemenea tuturor vlastari regali, și apare adesea in public, la diverse evenimente. Cu aceste ocazii, ea a demonstrat ca are un bun-gust desavarșit, afișand ținute dintre cele mai sofisticate și stilizate, semnate… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol si foto: okmagazine.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este mai mult decat evident ca apare destul de rar in public, reușind sa evite cu grație paparazzi, dar și atunci cand vine la birou, Eva Mendes o face cu mult stil. Cu farmecul specific unei femei destul de discrete, Eva Mendes a mai marcat o apariție rara, dar fashion. Soția lui Ryan Gosling a ales…

- Aseara a avut loc cea de-a 19-a editie a Soirees de la Mode, show-ul fashion multibrand marca Alin Galatescu, pentru care 16 designeri au creat tinute tematice. In atmosfera eleganta a salonului Le Diplomat din incinta hotelului Athenee Palace Hilton, s-a desfasurat cea de-a 19-a editie a Soirees de…

- Una dintre cele mai accesibile destinații africane, Marrakech este colorat, viu, exotic; te prinde in ritmul sau și te poarta prin medina, printre tarabele vanzatorilor stradali, zumzetul scuterelor, mirosul condimentelor și poveștile oamenilor. Ajung cateva zile ca sa te indragostești iremediabil.…

- La prima vedere, uniforma de jandarm si portul popular nu au nimic in comun! Cu toate acestea, o tanara sergent major de la Gruparea Mobila de Jandarmi din Ploiesti ne demonstreaza contrariul.

- Jennifer Lawrence este actrita care a purtat cea mai scumpa rochie pe covorul rosu in istoria galelor Oscar, o tinuta creata de casa Christian Dior care a costat 4 milioane de dolari. Rochia fara bretele, in nuante de roz foarte deschis si alb, a fost purtata de J-Law la gala Oscar 2013. In drum spre…

- Irina Voinea, stilista lui Smiley si a lui Pavel Bartos, a lansat recent prima ei colectie pentru barbati sub denumirea INTRO. La eveniment, alaturi de Irina, au fost atat Andrei (Smiley), cat si Pavel Bartos, Andi Moisescu si Cornel Ilie.Urmareste materialul video de la eveniment.

- Pe 16 februarie, de la 20:30, incepe sezonul opt Romanii au talent, iar cele doua jurate, Andra și Mihaela Radulescu, au ales și de data aceasta ținute spectaculoase, care li se potrivesc perfect și in care radiaza. Daca Andra are in acest sezon un stil clasic with a twist, cu multe elemente fresh și…

- Imagini revoltatoare au fost filmate in curtea Circului Globus din Capitala. Animale salbatice sunt tinute afara, in ninsoare si ger, povestesc cei care locuiesc sau muncesc in apropiere. In schimb, reprezentantii Primarei Capitalei sustin ca animalele sunt scoase zilnic la plimbare, pret de o ora.…