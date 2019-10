Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei 39 de asiatici (vietnamezi și chinezi) care au fost gasiți morți saptamana trecuta intr-un container la Londra a luat primul contact cu Europa prin Romania. Vo Ngoc Nam, in varsta de 28 de ani, a parasit Vietnamul legal, cu contract de munca semnat cu o fabrica din Romania, a notat CNN.…

- O tanara din Vietnam aflata in camionul in care au fost gasite 39 de cadavre a trimis un mesaj tulburator familiei sale. Ultimul text al lui Pham Thi Tra My, de 26 de ani, aflata in „sicriul metalic” trimis mamei sale spunea „„Imi pare rau mamica. Calatoria mea nu a reușit. Te iubesc. Mor pentru ca…

- Boris Johnson va face astazi o noua incercare de a castiga sprijinul parlamentului pentru acordul sau de Brexit, pe fondul cresterii increderii ce domneste in Downing Street ca acum are sprijinul celor 320 de parlamentari necesari pentru a trece intelegerea de joi cu UE.

- Cetatenii romani din Marea Britanie vor fi foarte bine protejati prin Acordul Brexit, a declarat vineri presedintele Klaus Iohannis, care a participat la Consiliul European de la Bruxelles. "Vestea foarte buna, legata de ce am discutat ieri, este ca am ajuns la un Acord pe Brexit pe intelegerea discutata.…

- 13 barbați au fost arestați, marți, la Londra, Manchester, Stockport, St. Helens, Warrington, Bolton, Dewsbury si Leeds, in cadrul unei anchete privind cea mai vasta retea de trafic de droguri descoperita vreodata in Marea Britanie.

- Printesa Haya, sotia conducatorului Dubaiului si sora vitrega a regelui Iordaniei, a cerut un ordin de protectie, intr-un tribunal din Londra. Ea face parte dintr-un val recent de femei arabe instarite care fug din casele si palatele lor. Si ceea ce se va intampla in cazul sau va putea stabili un…