- Printesa Haya a Iordaniei, implicata intr-o lupta legala in Marea Britanie impotriva sotului sau, seicul Mohamed bin Rashid al Maktum, vicepresedintele si prim-ministrul Emiratelor Arabe Unite, pentru custodia celor doi copii ai lor, a fost numita membra a corpului diplomatic al Ambasadei Iordaniei…

- Cantareața americana Cardi B va face parte din distribuția filmului "Fast and Furious 9" (n.r. Furios și Iute), alaturi de starul Vin Diesel, anunța Variety. Vin Diesel a distribuit, pe Instagram, o inregistrare video in care apare pe platourile de filmare din Marea Britanie, alaturi de artista rap…

- Rezultatele sondajului citat arata, totodata, ca 50% dintre oameni ar apela la un robot in loc sa-si consulte managerul, pentru sfaturi, iar 82% dintre cei chestionati considera ca robotii pot face lucrurile mai bine decat managerii lor. La intrebarea ce anume pot face robotii mai bine decat managerii…

- David Gauke, fost ministru britanic al Justiției, a informat în publicația The Times ca va vota împotriva partidului sau, marți, când parlamentarii care se opun ieșirii Marii Britanii din UE fara acord sunt așteptați sa încerce sa obțina înca o amânare, scrie Mediafax,…

- Financial Times: Marea Britanie refuza sa plateasca factura "divorțului" de UE - 39 miliarde lire sterline - in cazul unui Brexit fara acord ● Les Echos: Duminica și-a deschis porțile primul hypermarket fara niciun casier ● The Times of Israel: Mitul iudeo-bolșevismului. ● Știri pe scurt.

- Facebook a anuntat joi seara ca a blocat doua campanii de manipulare, una orchestrata din Arabia Saudita si cealalta din Emiratele Arabe Unite si Egipt, care erau indreptate impotriva mai multor tari din Maghreb si din Orientul Mijlociu, si in special a Qatarului, relateaza AFP. In total, reteaua…