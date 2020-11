Prințesa Eugenie și soțul ei s-au mutat în locuința ducilor de Sussex Prințul Harry (36 de ani) și Meghan Markle (39 de ani) sunt „incantați” sa-și ajute familia, oferindu-le Prințesei Eugenie de York (30 de ani) și soțul ei, Jack Brooksbank (34 de ani), accesul in locuința lor din Regatul Unit. Prințesa Eugenie și soțul ei s-au mutat in locuința ducilor de Sussex Eugenie și Jack vor locui in vila Frogmore, insa potrivit The Telegraph, Meghan și Harry vor continua sa fie responsabili financiar de proprietate. Atunci cand vor vizita Marea Britanie, Meghan și Harry planuiesc sa locuiasca alaturi de prințesa și de soțul ei. „Acordul privat” se crede ca ar fi fost discutat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele-ales al SUA, Joseph Biden, l-a avertizat pe premierul britanic, Boris Johnson, ca nu va accepta ca initiativele asociate retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana sa afecteze Acordul de pace din Vinerea Mare, iar liderul britanic a dat asigurari ca nu vor fi probleme.Boris…

- Kate Middleton (38 de ani) și Meghan Markle (39 de ani) poarta doua inele superbe de logodna, ambele fiind legate intr-un fel sau altul de regretata Prințesa Diana (n. 1 iulie 1961 – 31 august 1997). Cand Prințul William (38 de ani) i-a cerut mana lui Kate, drept inel de logodna i-a oferit bijuteria…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o alerta de calatorie prin care informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele publicate de autoritatile guvernamentale, a fost ridicat nivelul…

- Un nou bebeluș va intregi familia regala a Marii Britanii incepand de anul viitor. Prințesa Eugenie de York (30 de ani) și soțul ei, Jack Brooksbank (34 de ani), vor deveni parinți la inceputul lui 2021. Nepoata reginei Elisabeta a II-a a facut anunțul in mediul online. „Eu și Jack suntem atat de nerabdatori…

- Cel de-a patrulea sezon al serialului „The Crown” va fi lansat la jumatatea lunii noiembrie. „Schimbarea vine. 15 noiembrie”, a scris Netflix pe Twitter, alaturi de 4 fotografii. Serialul spune povestea domniei de decenii a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Gillian Anderson interpreteaza rolul…

- Printesa Eugenie, nepoata a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, este insarcinata, iar bebelusul ar trebui sa se nasca la inceputul anului 2021, a informat vineri Palatul Buckingham, citat de EFE si Reuters. "Alteta sa regala printesa Eugenie si Jack Brooksbank sunt incantati sa…

- Un nou bebeluș regal va intregi familia regala a Marii Britanii. Perechea s-a casatorit in data de 12 octombrie a anului 2018. Un nou bebeluș regal este pe drum! „Suntem atat de nerabdatori pentru inceputul anului 2021” Prințesa Eugenie de York și soțul ei, Jack Brooksbank, vor devenit parinți la inceputul…

- In data de 15 septembrie constanteanca Diana Dumitrescu si sotul ei au aniversat doi ani de casnicie. Actrita a postat un mesaj pe contul de socializare, unde i a declarat iubirea tatalui copilului ei.Au trecut 2 ani de cand am devenit familie, de cand am spus amandoi un DA hotarat si am pornit in aventura…