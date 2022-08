Stiri pe aceeasi tema

- Viața și moștenirea plina de farmec a Dianei, Prințesa de Wales, a fascinat publicul timp de decenii. Ca prima soție a Prințului Charles și mama a lui William și Harry, a cucerit inimile și mințile tuturor cu personalitatea sa fermecatoare și cu un simț ascuțit al modei. Prințesa Diana, problemele din…

- La doua luni dupa ce doua femei – surori din Arabia Saudita – au fost gasite moarte in apartamentul lor din Sydney, poliția nu a putut afla ce s-a intamplat cu ele. Informațiile sunt puține, iar rezultatele autopsiilor nu au adus prea multe lamuriri despre ce s-a intamplat. A fost sinucidere, accident…

- Trupul romancei ucise in Egipt de un rechin ar putea ajunge astazi acasa. Parintii Roxanei fac dezvaluri cu privire la acest caz. Decizia va fi luata de autoritatile egiptene, care n-au finalizat inca ancheta deschisa dupa tragedie.Daca procurorul isi va da acordul, trupul neinsufletit va ajunge in…

- Caz șocant! O femeie in varsta de 32 de ani urma sa devina mama pentru a treia oara, insa a avut parte de un sfarșit crunt. Cel pe care il credea alesul inimii sale i-a devenit calau. Barbatul a sugrumat-o pe partenera sa de viața, care urma sa il faca tata pentru a treia oara. Femeia și-ar fi prezis…

- Moartea unui barbat a nascut multe semne de intrebare. Zilele trecute, cadavrul unui barbat. Gheorghe Roșu a fost gasit intr-un lac din Aroneanu. Acesta pare ca ar fi murit inecat, insa familia lui spune ca este vorba despre o crima Crima perfecta mascata intr-un accident? Greu de spus. Zilele trecute…

- Un barbat in varsta de 54 de ani si un copil de aproximativ 2 ani au decedat in urma unui accident produs pe DN 2, Urziceni – Buzau, in afara localitatii Caldaruseanca, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Buzau. Potrivit sursei citate, din primele date de la fata locului a reiesit ca…

