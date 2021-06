Stiri pe aceeasi tema

- Olanda se pregatește de o prima etapa de relaxare a masurilor restrictive. Se va renunța la o parte din reguli de la sfarșitul acestei luni. Incepand cu data de 28 aprilie, in Olanda vor fi redeschise terasele. De asemenea, se va renunța și la carantina parțiala. Interdictiile de circulatie pe timp…

- Sunt multe controverse in jurul studiilor universitare pe care fostul ministru Vlad Voiculescu le are. De la activitațile sale din trecut, cele din prezent, și inclusiv diploma studiilor universitare. Nu de puține ori acest subiect, al diplomei de licența, a fost motiv de ironii la adresa sa. Fostul…

- Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova organizeaza in luna mai simularea concursului admitere la toate programele de studii, respectiv Medicina, Medicina Dentara, Farmacie, Asistenta Medicala Generala, Tehnica Dentar si Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare, Radiologie si Imagistica. Simularea…

- Pentru ca se continua polemica pe baza testarii elevilor dupa vacanța intre Ministerul Sanatații și cel al Educației, acest aspect ramane sub semnul intrebarii in continuare. Insa, un lucru este clar: Sorin Cimpeanu propune deschiderea tuturor școlilor dupa trei criterii bine puse la punct.

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a declarat marți, intr-o declarație de presa, ca aproape toți locuitorii respecta regulile, iar masurile de restricție sunt menite sa protejeze populația și nu va renunța la ele. „Aproape toți locuitorii Capitalei respecta regulile. Aceste masuri sunt menite…

- Thierry Henry (43 de ani), recordman de goluri la Arsenal și naționala Franței, a anunțat ca iși inchide toate paginile pe rețelele de socializare. Cine nu il cunoaște pe Thierry Henry? Unul dintre cei mai buni fotbaliști francezi din toate timpurile, campion european și mondial, golgeter all-time al…

- Violeta Stoica Pentru ca s-a dat liber la organizarea de concursuri de recrutare in instituțiile publice, deși reprezentanții Guvernului Cițu vorbesc despre disponibilizari in sistemul bugetar, la Consiliul Județean Prahova s-a deschis robinetul angajarilor! Pas cu pas, se vor ocupa posturile ramase…

- Minerii de la exploatarile de uraniu de la Crucea și Botușana nu renunța la protest deși in dupa-amiaza zilei de vineri au inceput sa le intre in conturi o parte din salariile restante. Oamenii spun ca vor ramane blocați in subteran pana iși vor primi toate drepturile financiare. In afara ...