Stiri pe aceeasi tema

- O statuie a exploratorului spaniol si primul guvernator al Puerto Rico, Juan Ponce de Leon, a fost daramata luni in capitala portoricana San Juan, cu cateva ore inainte de sosirea pe insula a regelui Felipe VI-alea al Spaniei, relateaza AFP. Mai multi indivizi s-au apropiat de statuie, situata intr-o…

- Infanta Cristina a Spaniei si sotul ei Inaki Urdangarin, care executa o pedeapsa in regim semi-deschis pentru coruptie si a fost fotografiat recent in compania altei femei, si-au anuntat separarea, intr-un comunicat transmis, luni, agentiei spaniole EFE. "De comun acord, am decis sa intrerupem…

- O femeie a fost arestata miercuri, 5 ianuarie, in sudul Spaniei pentru ca si a rapit copiii pentru a l impiedica pe fostul ei sot sa i vaccineze impotriva COVID 19, relateaza AFP.Femeia, in varsta de 46 de ani, era cautata pentru 39; 39;sustragere de minori 39; 39; in urma unei plangeri depuse pe 16…

- O femeie a fost arestata miercuri în sudul Spaniei pentru ca si-a rapit copiii pentru a-l împiedica pe fostul ei sot sa-i vaccineze împotriva Covid-19, relateaza AFP și Agerpres.Femeia, în vârsta de 46 de ani, era cautata pentru „sustragere de minori”…

- Un barbat de 38 de ani a ajuns la spital cu mai multe rani, dupa ce a fost injunghiat de catre soția lui. Cazul a avut loc noaptea trecuta, in apartamentul acestora de pe strada Miron Costin din sectorul Rașcani al Capitalei.

- O femeie din Connecticut, SUA a furat bani de la soțul ei, timp de aproximativ 20 de ani. Femaia incasa cecurile de pensie, plațile de compensare a lucratorilor și veniturile de la asigurarile sociale, pe motive ca soțul ei sufera de Alzheimer.

- O femeie cu COVID din Iași a murit in timp ce se afla cu familia la cumparaturi. Soțul ei a fost cel care a sunat la 112, deoarece femeia intrase in stop cardio respirator. Aceasta s-ar fi tratat timp de 10 zile acasa, pentru o presupusa gripa, fara a consulta un medic. Un echipaj de pe ambulanța a…

- Ieri, in jurul orei 13:50, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru-Rareș au intervenit la un scandal izbucnit la locuința unei familii din Uriu. O femeie a sesizat faptul ca soțul ei a imbrancit-o și le-a adresat amenițari atat ei, cat și fiului lor minor. ”In urma celor constatate la fața locului,…