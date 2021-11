Stiri pe aceeasi tema

- Printesa Charlene de Monaco s-a intors luni dimineata la palatul princiar, dupa cateva luni petrecute in Africa de Sud unde a fost supusa unor interventii chirurgicale, a indicat o sursa apropiata Palatului monegasc, informeaza AFP.

- Dan Vilceanu, ministrul Finanțelor, a confirmat ca pensiile și alocațiile pentru copii vor crește la 1 ianuarie 2022. In cazul pensiilor, majorarea avuta in vedere este de 6%. Cat despre alocații, ele vor crește cu 20%. „Pensiile vor crește cu 6% de la 1 ianuarie 2022. Suntem intr-o procedura de infringement…

- Printesa Charlene de Monaco a suferit vineri in Africa de Sud o interventie chirurgicala sub anestezie generala, legata de o infectie pe care o contractase in luna mai si totul “s-a petrecut foarte bine”, a indicat sambata pentru AFP o sursa de la palatul princiar. “Printesa a suferit o interventie…

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner sunt impreuna de aproximativ 8 ani, iar mulți se așteptau sa apara și un copil. Invitata in emisiunea lui Catalin Maruța, Diva de la Monaco a dezvaluit motivul pentru care iubitul ei nu iși dorește sa aiba copil. De 8 ani, Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner…

- Fara nici o indoiala, muzica pe care o ascultam si impartasim cu altii este parte a individualitatii nostre, a identitatii personale, sociale si culturale, inclusiv prin dorinta de a ne integra, de a corespunde sau a ne diferentia de majoritate. Departe de a fi doar distractie sau o experienta pur estetica,…

- Cosmin Marciuc s-a urcat pe motocicleta condusa de prietenul sau pentru a da cateva ture prin doua sate din comuna Belecesti. Cel care controla motorul nu avea permis si bause in acea zi. La un moment dat, la o intersectie din apropierea casei lui Cosmin, i-a aparut in fata o caruta. Tragedia nu a mai…

