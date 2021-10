Prinţesa Charlene de Monaco a suferit o intervenţie chirurgicală sub anestezie generală Printesa Charlene de Monaco a suferit vineri in Africa de Sud o interventie chirurgicala sub anestezie generala, legata de o infectie pe care o contractase in luna mai si totul “s-a petrecut foarte bine”, a indicat sambata pentru AFP o sursa de la palatul princiar. “Printesa a suferit o interventie vineri care s-a desfasurat foarte bine. Aceasta interventie, sub anestezie generala, este ultima dintre cele pe care ea a trebuit sa le suporte in urma infectiei sale ORL (otorinolaringologie). Ea se afla acum sub observatie pentru 48 de ore”, a declarat sursa respectiva. Aflata de mai multe luni in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

