„Prințesa” cartofilor, noul președinte ANOFM Dupa ce a ratat intrarea in Camera Deputaților pe lista PNL București, lidera tinerilor liberali, Maria Mara Mareș, a fost recompensata cu un post de top din administrația centrala. Primul ministrul Vasile Cițu a numit-o ieri pe Maria Mareș in calitate de membru in Consiliul de Administrație și in funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANPFM), pentru un mandat de patru ani. Mara Maria Mareș, fosta deputata PNL de Brașov in mandatul 2016-2020, a fost botezata „Prințesa cartofilor” pentru ca tatal sau este un afacerist de succes… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Maria Mares a fost numita in calitatea de membru al Consiliului de Administratie si in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban.Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial.…

