Stiri pe aceeasi tema

- Desi nu au fost invitati in capela St. George la ceremonia de nunta, 2.640 de localnici din Windsor au fost primiti in curtea castelului pentru a asista la eveniment si toti, fara exceptie, s-au simtit ca si cand ar fi avut invitatii in primele randuri ale evenimentului care li s-a parut in…

- La cateva zile de la venirea lui pe lume, pe 23 aprilie, Palatul Kensington a anuntat ca cel de-al treilea lor copil al ducilor de Cambridge va purta numele Louis Arthur Charles. Totuși, primele doua fotografii oficiale cu printul Louis au fost oferite publicitații in urma cu doar cateva ore, acestea…

- Lacas emblematic al celebrarilor regale, capela St. George din castelul Windsor, in vestul Londrei, va gazdui cununia printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle, la 19 mai, relateaza sambata AFP. Cladire in stil gotic, construita in secolul al XV-lea si dedicata Sf. Gheorghe, sfantul patron englez,…

- Emoții la Casa Regala Britanica! Dupa ce Kate a trecut, cu succes și fara complicații, peste o naștere naturala, un alt membru al familiei regale britanice a ajuns pe patul de spital. Este vorba despre Mike Tindal, soțul Zarei Phillips, nepoata Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Zara și soțul…

- Ducele și ducesa de Cambridge au parasit ieri spitalul St. Mary din Londra dupa numai o zi de la nașterea celui de al treilea copil, un baiețel. Cuplul regal a afișat un zambet larg și a salutat presa, scuzandu-se pentru momentele de așteptare. Kate Middleton i-a impresionat pe jurnaliștii stranși in…

- Cativa fani ai familiei regale britanice asteapta in fata maternitatii St. Mary din Londra, unde Kate, ducesa de Cambridge, va deveni mama pentru a treia oara. Din motive de securitate, conducerea spitalului a impus restrictii de acces in cladire si in parcare.

- Nu e un obicei nou de a recicla ținute in cadrul familiei regale britanice, așa ca nu ne surprinde alegerea Prințesei Anne de a alege o ținuta purtata anterior. S-a intamplat in cadrul ceremoniei speciale de la Westminster Abbey, de zilele trecute. In trecut versus prezent Cum a fost prima ocazie in…

- Cu toate ca nu este inca membra a familiei regale, Meghan Markle i s-a alaturat luni in premiera reginei Elisabeta a II-a si altor membri de rang inalt ai casei regale la unul dintre cele mai importante evenimente ale anului pentru monarh, slujba de Ziua Commonwealth, relateaza Press Association. Participarea…