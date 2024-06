Stiri pe aceeasi tema

- Recuperarea medicala a printesei Anne, sora regelui Charles al III-lea, este "lenta", a declarat miercuri sotul ei, Tim Laurence, dupa ce a vizitat-o la spitalul in care este monitorizata de medici in urma unei lovituri suferite in zona capului care ar fi fost cauzata de un cal, informeaza AFP, relateaza…

- Printesa Anne, in varsta de 73 de ani, singura fiica a regretatei regine Elisabeta a II-a, aflata in spital se „recupereaza bine” dupa ce a suferit „rani minore si o comotie" in timpul unui incident petrecut duminica pe domeniul Gatcombe Park, unde se afla resedinta sa. Sora mai mica a regelui Charles…

- Prințesa Anne, sora regelui Charles al III-lea, a fost victima unui incident la Gatcombe Park, reședința acesteia situata in Gloucestershire, in sud-vestul Angliei, in urma caruia a suferit ”rani ușoare și comoție cerebrala”. Palatul Buckingham a precizat ca prințesa Anne, in varsta de 73 de ani, a…

- Dupa ce Regele Charles al III-lea și Kate Middleton au fost diagnosticați cu cancer, un alt necaz s-a abatut asupra Familiei Regale! Prințesa Anne a fost internata in spital. De ce a ajuns pe mainile medicilor. Cu ce probleme se confrunta fiica Reginei Elisabeta a II-a.

- Prințesa Anne a suferit rani minore și o comoție cerebrala in urma unui incident petrecut la casa ei de la țara, a anunțat Palatul Buckingham. Anne (37 ani), care este sora regelui Carol al III-lea, a fost spitalizata, dar se așteapta sa se recupereze complet. Incidentul de la domeniul Gatcombe Park…

- Momente dificile in familia unei doamne a teatrului romanesc. Ileana Stana Ionescu, in varsta de 87 de ani a ajuns de urgenta la spital si se pare ca se confrunta cu o serie de probleme de sanatate.Ileana Stana Ionescu este una dintre cele mai respectate si apreciate actrite din Romania. A avut o multime…

- Momente dificile pentru Fuego, asta dupa ce o persoana draga lui trece printr-o perioada mai complicata din cauza problemelor de sanatate. Artistul ii este alaturi in clipele dificile și spune ca i-a dat inca o data o lecție ca poate sa depașeasca orice obstacol.

- In urma cu o zi, Leo de la Kuweit a ajuns de urgența la spital. Sora manelistului ii este alaturi in aceste momente și a facut declarații despre problemele de sanatate cu care se confrunta. Cantarețul este internat la Spitalul Clinic Matei Balș din Capitala. Iata ce ne-a spus Larisa Gafton, sora lui,…