Prinşi la volan sub influenţa cocainei, metamfetaminei şi cannabisului! In urma unor controale de rutina derulate pe sosele din judet la sfarsitul saptamanii trecute incheiate, agentii rutieri prahoveni au intocmit trei dosare penale unor soferi care se aflau la volan sub influenta substantelor psihoactive. Astfel, potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, sambata, „in jurul orei 16.30, polițiști ai Biroului Rutier Ploiești au oprit, pentru control, un autoturism ce circula din direcția Șoseaua Vestului catre Centru. La volanul autoturismului a fost legitimat un ploiestean in varsta de 31 de ani, care a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv la consumul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

