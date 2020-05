Prinsi la volan cu permisele suspendate PENALI…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari cu privire la doi cetateni care au fost depistati conducand autoturisme, desi nu aveau acest drept. Intr-unul din cazuri, politistii de frontiera au constatat faptul ca cel prins fara permis avea suspendat dreptul de a conduce si era cercetat in trei dosare [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

