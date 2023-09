Prinși la furat, trei tineri au sărit să îl bată pe păgubit de față cu polițiștii Trei tineri, intre care doi minori, prinși dupa ce au furat mai mulți baloți de paie de pe un camp, au devenit recalcitranti cu persoana vatamata, care se afla alaturi de politistii veniti ca ancheteze furtul, vrand sa il loveasca pe pagubit cu o bata din lemn. Mai mult, unul dintre tineri a sunat ca […] The post Prinși la furat, trei tineri au sarit sa il bata pe pagubit de fața cu polițiștii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

