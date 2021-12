Sute de paienjeni și insecte au fost confiscate de autoritațile columbiene, dupa ce au fost gasite in bagajele a doi cetațeni nemți care se intorceau in Europa, potrivit CNN . Este vorba de aproximativ 232 de tarantule, 67 de gandaci, noua oua de paienjeni și un scorpion cu șapte pui pe aeroportul El Dorado. Toate exemplarele erau pastrate in aproximativ 200 de containere de plastic ascunse intr-o valiza, potrivit unui comunicat. Cei doi cetațeni germani au fost reținuți și urmeaza sa fie puși sub acuzare. Aceștia au declarat ca transportau insectele in Germania in scopuri academice, insa nu aveau…