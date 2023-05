Prinși în flagrant pentru luare de mită Doua cadre medicale, inclusiv un medic primar, din Craiova, au fost prinse in flagrant cand luau mita pentru o pensionare medicala. Direcția Generala Anticorupție Dolj i-au prins pe doctor și pe un alt angajat in timp ce primeau 1000 de euro pentru obținerea unui dosar de avizare a pensionarii. Cel are a dat banii a […] The post Prinși in flagrant pentru luare de mita appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

