Prinsi in flagrant! Inca se mai fura combustibil din rezervoarele masinilor ce apartin societatilor! In ziua de 10 septembrie a.c., polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Buzau au depistat in municipiul Buzau, pe Șoseaua de Centura de Est, 2 barbați in timp ce sustrageau combustibil din rezervoarele unor autoutilitare. Din verificari s-a stabilit ca cei 2 barbați in varsta de 43 și 35 de ani, din Beceni, respectiv Manzalești, sunt șoferi angajați ai unei societați comerciale, autoutilitarele aparținand societații. Prejudiciul a fost recuperat de catre polițiști și predat persoanei vatamate. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

