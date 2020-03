PRINȘI de polițiști în ultimul an! Urcați la volan drogați, peste 700 de șoferi au fost trași pe dreapta Un numar de 728 de șoferi care s-au urcat la volan sub influența substanțelor psihoactive au fost prinși de polițiști, in 2019, cei mai mulți fiind in Capitala, respectiv 238, potrivit unui raspuns transmis de Poliția Romana, la solicitarea MEDIAFAX. De asemenea, pe parcursului anului 2019, la nivel național, s-au produs doua accidente rutiere grave, avand ca și cauza principala de producere, conducerea sub influența substanțelor psihoactive, in urma carora o persoana a decedat și doua au fost ranite grav. In prezent, structurile de poliție rutiera utilizeaza la nivel național… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

