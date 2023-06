Prinse între America, China și Rusia: care este politica țărilor nealinitate? Prinse intre America, China și Rusia, multe țari sunt hotarate sa nu aleaga o parte. Pe masura ce ordinea condusa de americani, in vigoare din 1945, se fragmenteaza și decuplarea economica se accelereaza, aceste națuni cauta ințelegeri dincolo de diviziuni. Și pot remodela geopolitica. Pentru a ințelege ce inseamna cu adevarat nealinierea, in prezent, aproximativ […] The post Prinse intre America, China și Rusia: care este politica țarilor nealinitate? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lumea asista la o noua era de competiție intre Statele Unite, China și Rusia. Rezultatul acestei rivalitați va modela ordinea globala pentru urmatoarele decenii. Dar soarta acestei competiții nu va fi decisa doar de acțiunile Washingtonului, Beijingului sau Moscovei. Ea va depinde, de asemenea, de modul…

- Americanul Fabiano Caruana, numarul sapte mondial, a castigat turneul de sah Superbet Chess Classic Romania 2023 , prima etapa a circuitului Grand Chess Tour 2023, gazduita pana luni de Grand Hotel Bucharest. Caruana a remizat cu Richard Rapport, unul dintre reprezentantii Romaniei, luni, in runda a…

- Seful BPS, Margo Yuwono, a declarat ca 2,24 milioane de turisti straini au vizitat in primul trimestru, ceea ce a reprezentat deja 41,08% din totalul vizitelor turistilor straini in 2022, scrie The Jakarta Post. Cu toate acestea, el a remarcat ca cifra este inca departe de a atinge nivelurile pre-pandemie.…

- Țarile din Asia par a fi cele mai prietenoase cu cei care au planuri de pensionare, unde virstele de pensionare sint printre cele mai mici din intreaga lume. Potrivit datelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), China are cel mai redus prag al virstei standard de pensionare,…

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva - acuzat de catre Statele Unite ca se face ”ecoul propagandei ruse si chineze” - a condamnat in mod clar ”incalcarea integritatii teritoriale a Ucrainei” de catre Rusia, relateaza AFP, conform news.ro.Un purtator de cuvant al Consiliului Securitatii…

- In timp ce tranșeele din Ucraina continua sa fie blocate in lupta, la mii de kilometri de acolo mai multe țari discuta detaliile unei medieri care poate duce la pace. Joi, la Beijing, președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a cerut omologului sau chinez, Xi Jinping, sa-și foloseasca poziția și sa medieze…

- Președintele francez Emmanuel Macron l-a indemnat pe președintele chinez Xi Jinping sa se ințeleaga cu Rusia și sa ajute la incheierea razboiului din Ucraina. „Știu ca pot conta pe dumneavoastra pentru a readuce Rusia la rațiune și pe toata lumea la masa negocierilor”, a declarat Macron in timpul unei…