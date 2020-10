Stiri pe aceeasi tema

- La data 5 octombrie a.c., in jurul orei 15.45, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Camia Turzii au depistat un barbat de 59 de ani, din comuna Ceanu Mare, in timp ce conducea un autoturism pe DJ... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- "La data de 27 septembrie, politistii din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Harlau au oprit pentru control, pe raza comunei Belcesti, un autoturism condus de un tanar, de 22 de ani, din comuna Belcesti. Tanarul a prezentat pentru control un permis de conducere eliberat de autoritatile din Italia, iar…

- La data de 24 septembie a.c., in jurul orei 18.00, politistii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au identificat un autoturism care se deplasa pe DJ150, in interiorul localitații Frata. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La data de 22 septembrie a.c., politistii Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au depistat un barbat de 35 de ani, din comuna Ponor, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism prin localitatea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ziarul Unirea Barbat de 35 de ani, din Ponor, cercetat de polițiștii din Cluj: A fost prins la volanul unei mașini neinmatriculate, fara permis de conducere Un barbat de 35 de ani, din Ponor, este cercetat de polițiștii din Cluj, dupa ce a fost prins la volanul unei mașini neinmatriculate, fara permis…

- Politistii clujeni au retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 47 de ani, din Cluj-Napoca, care s-a urcat la volan deși se afla intr-o stare avansata de ebrietate și nu deținea permis.Conform oamenilor legii, cel in cauza, la data de 7 septembrie a.c., in jurul orei 18.00 a fost implicat intr-un eveniment…

- La data de 16 august a.c., politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Campia Turzii au depistat un tanar de 26 de ani, din comuna Tritenii de Jos, in timp ce conducea un autoturism pe DJ151C, in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In urma testarii, barbatul in varsta de 40 de ani s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului si conducere fara permis. "La data de 3 august, politistii Sectiei 9 Rurala Harlau au depistat un barbat de 40 de ani, din comuna Ceplenita, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 281,…