Prins la volan în comă alcolică, 4,02mg/l alcool pur în aerul expirat Un barbat, care conducea un autovehicul, a fost depistat cu o alcolemie record de 4.02mg/l alcool pur in aerul expirat. Tototdata, barbatul in varsta de 30 de ani ar fi consumat și substanțe psihoactive, precum canabisul. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat sambata, in trafic, pe DN56A, in localitatea Hinova, un barbat de 30 de ani, care conducea un autovehicul dupa ce ar fi consumat bauturi alcoolice. Alcoolemie record Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind o valoare record de 4.02 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiind cea mai ridicata valoare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

